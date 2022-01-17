Общество

В Минздраве рассказали о влиянии коронавируса на течение беременности

Коронавирус может осложнить течение беременности, единственный способ защититься от негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19, - сделать прививку, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Новая коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности и ее исход. На сегодняшний день вакцинация - это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19»,- сказал Мурашко на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии, передает РИА Новости.

Он отметил, что полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин.

«В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мы видим, что она отражается на показателях материнской смертности», - подчеркнул министр.