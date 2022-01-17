Общество

Приставы побудили порховскую организацию погасить долг

Действия приставов побудили порховскую организацию погасить задолженность на сумму 133 тысячи рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В ОСП Порховского района находилось сводное исполнительное производство в отношении юридического лица, имеющего задолженность в размере в пользу федерального бюджета. Судебный пристав предпринял полный комплекс мер принудительного характера к данной организации, в том числе были вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий и о взыскании денежных средств.

Результативной мерой оказался запрет на регистрационные действия в налоговом органе, отметили в УФССП. Именно это побудило руководителя организации полностью погасить долг. После этого все ограничительные меры сняли, а сводное исполнительное производство закончили.