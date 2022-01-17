Общество

За рассылку рекламы псковскому гипермаркету грозит полумиллионный штраф

Арбитражный суд Псковской области подтвердил законность двух решений антимонопольной службы о признании рекламы, которую рассылали ООО «Рафако Импорт» и гипермаркет электроники «М.Видео», ненадлежащей, так как она была распространена без согласия абонентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Первая компания приглашала псковичей на открытие салона в Пскове, обещая подарки и скидки, а магазин «М.Видео» направлял по электронной почте рекламные сообщения о своих предложениях, акциях и новинках.

«При этом компания заявляла, что адресат получал карту лояльности в 2010 году и при заполнении анкеты дал свое согласие на получение рекламы на свой e-mail. Однако доказать факт заполнения анкеты и получения карты заявителем в "М.Видео" не смогли, так как бумажные анкеты на протяжении длительного срока не хранятся. А зря», - заметили в суде.

Теперь этим компаниям грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

«Рассылать рекламу можно только с согласия абонента. При этом рекламодатель обязан сохранять подтверждение дачи такого согласия на весь период рассылки рекламных сообщений», - напомнили в арбитражном суде.