Общество

Коронавирус унес жизни еще четырех человек в Псковской области

Еще четыре человека в Псковской области умерли от коронавируса. Общее количество жертв COVID-19 возросло до 1361. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

17 января в Псковской области выявили 139 новых случаев заболевания коронавирусом (всего - 73 154), выздоровели 85 пациентов (всего - 69 039).

«На прошедшей неделе было зарегистрировано 772 случая COVID-19 - это на 43% больше, чем на предыдущей», - прокомментировал в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников и добавил, что эпидситуация в регионе ухудшается.