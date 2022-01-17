Общество

Охотников проверили в Псковской области

Девять охотников проверили в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Охота» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии и представители областного комитета по природным ресурсам и экологии выявили два факта нарушения законодательства и изъяли одну единицу оружия.

Кроме того, росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за его небрежное хранение.