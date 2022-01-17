Общество

Перед Крещением в пяти районах Псковской области разрешили выход на лед

Запрет выхода на лед отменили в пяти районах Псковской области и в городе Великие Луки. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Теперь на лед можно выходить в Гдовском, Себежском, Пушкиногорском, Локнянском, Новосокольническом районах.

В ведомстве добавили, что для проведения крещенских купаний другие муниципалитеты региона издают свои распоряжение по безопасности на каждом конкретном водоеме.

Ранее начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова рекомендовала жителям Псковской области поставить под вопрос выход на лед в Крещение.