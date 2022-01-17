Общество

Утверждена новая ESG-редакция кодекса корпоративного управления банка ВТБ

Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил новую редакцию кодекса корпоративного управления, в которой закрепил инициативы по внедрению ESG-стандартов* в деятельность ВТБ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В кодекс внесены положения о приверженности банка принципам ESG и учете банком ESG-факторов в интегрированной системе управления рисками и проведении оценки их существенности. Закреплена ключевая роль Набсовета в определении приоритетных направлений деятельности банка в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, определена возможность избрания куратора по реализации ESG-направлений (инициатив) из членов Набсовета.

Кроме того, Наблюдательный совет расширил компетенции комитета Набсовета по стратегии и корпоративному управлению. Теперь в сферу его полномочий включены также стратегические цели деятельности и приоритеты в развитии банка в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, а сам комитет переименован в комитет Набсовета банка по стратегии и устойчивому развитию.

Соответствующие решения приняты в рамках реализации стратегии ВТБ в области устойчивого развития на 2022-2025 годы, утвержденной в ноябре 2021 года.

* ESG (от англ. Environmental, Social, and Governance – окружающая среда, социальная сфера, управление) — совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Это набор стандартов деятельности компании, которые социально сознательные инвесторы используют для проверки потенциальных инвестиций.