Общество

Центр ЭКО предлагает псковичам широкий спектр услуг

Псковичам предлагают широкий спектр услуг в Центре ЭКО, где ведется плодотворная работа как над бесплодием, так и над устранением причин невынашивания беременности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в интернет-агентстве «Дрим Трейд».

«Практически для каждой женщины мечтой всей жизни является заветное материнство. Но не каждая представительница прекрасного пола получает от матушки-природы разрешение на такое счастье. Кому-то приходится приложиться немало усилий, чтобы услышать первый крик своего родного ребенка. И здесь не всегда имеет смысл полагаться на удачу, иногда необходимо прибегнуть к помощи современных технологий», - рассказали в агентстве.

Такую помощь предлагает Центр ЭКО, где диагностика и лечение репродуктивных нарушений проводятся с использованием инновационных разработок в части оборудования и методик. В одном месте представлен целый комплекс услуг, что позволяет экономить время, силы и нервы пациентов. Так, можно получить первичную консультацию, сдать все необходимые анализы, пройти диагностические процедуры, подготовиться к экстракорпоральному оплодотворению и воспользоваться им.

Помимо этого, врачам центра можно доверить ведение наступившей беременности, а также наблюдение в послеродовом периоде. В агентстве отметили, что формат ЭКО подбирается сугубо индивидуально для каждого случая - могут применяться стимуляция, транспортная схема, естественный цикл, ИМСИ, донорский биоматериал и многое другое.