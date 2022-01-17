Общество

Круговое движение может появиться на месте смертельного ДТП в Печорах

Власти Печорского района намерены организовать круговое движение на месте ДТП, которое произошло в Печорах в воскресенье. Об этом в прямом эфире радиостанции «Маяк Псков» заявил глава Печорского района Сергей Тарасик.

Фото: пресс-служба областного УМВД

Кроме того, по его словам, здесь будет создано сразу 2 круговых перекрестка – еще один появится в 200 метрах от места аварии – около поста ГИБДД.

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«Нам кажется, что это реально. Это решение появилось, потому что между этими кругами есть пешеходный переход, который ведет к школе. Поэтому мы выработали такие предложения и будем обращаться в областную Комиссию по безопасности дорожного движения и надеемся, что нас поддержат», - цитирует Сергея Тарасика ГТРК «Псков».

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Также одним из существенных факторов, ухудшающих ситуацию с безопасностью на дорогах, глава Печорского района назвал небольшое количество сотрудников ГИБДД в муниципалитете.