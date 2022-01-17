Общество

В крещенский сочельник на Ловати состоялось великое освящение воды

Вечером 18 января в крещенский сочельник, в Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщила администрация города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

Чин освящения совершил клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки иерей Роман Донец. В завершение богослужения священник обратился к верующим со словами поздравления.

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В администрации отметили, что традиционная крещенская купель на реке Ловать с ограждением, безопасными деревянными сходнями и настилами для подхода и выхода из нее подготовила накануне праздника администрация города Великие Луки. На месте проведения купаний установили дополнительное освещение, палатки с обогревом, а также организовали горячий чай.

Для обеспечения безопасности возле купели дежурили бригады скорой помощи, сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, МЧС и полиции. В первые часы работы в купели искупались около ста великолучан, среди них - глава администрации Андрей Беляев. Температура воды составляет +2 градуса.