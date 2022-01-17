«Ложная Луна» попала в объектив псковских астрофотографов

Парселена («Ложная Луна») наблюдалась в Пскове 18 января в связи с перистой облачностью. Фотоснимком в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте» поделился астроном-любитель Петр Митрофанов.
Фото: Петр Митрофанов
Подобное явление возникает в результате преломления лунного света в плоских шестиугольных кристаллах льда в перисто-слоистых облаках. Ложные луны появляются справа и слева от настоящей Луны на расстоянии около 22° от нее (радиус обычного гало).
Фото: Владимир Колпаков
Парселену также удалось сфотографировать руководителю проектов «Юного техника» в Пскове, астроному-любителю Владимиру Колпакову. Снимок сделан в деревне Дуброво Псковского района.