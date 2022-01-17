Общество

Псковский аэропорт приобрел тормозную тележку

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Псковский международный аэропорт имени княгини Ольги приобрел аэродромную тормозную тележку (АТТ-2М-01). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«Она предназначена для определения условия торможения шасси самолетов, чтобы обеспечить безопасность приземления. Дополнительно это позволит минимизировать задержки рейсов», - отметил глава региона.

Тележка произведена опытным заводом гражданской авиации №31 в январе 2022 года. Ее масса составляет 460 кг.