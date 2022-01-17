Общество

Коронавирус у детей может длиться до пяти месяцев - исследование

Группа ученых из Дании провела исследование особенностей протекания «долгого COVID-19» среди детей, сообщают «Известия».

К этому состоянию исследователи относили случаи, при которых симптомы коронавирусной инфекции сохранялись у пациентов больше четырех недель после острой фазы болезни, а также проявления постковидного синдрома, которые наблюдаются более трех месяцев. Оказалось, что «лонг-ковид» у детей до 17 лет может протекать почти полгода.

«В большинстве случаев симптомы «долгого» COVID-19 проходят в течение одного-пяти месяцев», — указали датские ученые в статье о результатах работы.

В исследовании приняли участие 30 тысяч детей: половина переболели коронавирусом, остальные вошли в контрольную группу. Участников просили с помощью родителей или самостоятельно ответить на вопросы о симптомах, которые они испытывают, и их длительности.

Среди переболевших дошкольников (дети до пяти лет) проявления COVID-19 более четырех недель испытывали 17,6%, а среди школьников (от шести до 17 лет) — 28,2%. При этом в контрольной группе различные неприятные симптомы более четырех недель испытывали 14,8% дошкольников и 27,2% школьников. Это связано с тем, что у детей могут сохраняться долгосрочные болезненные проявления, связанные не только с коронавирусной инфекцией, но и с множеством других недугов или психологических факторов. Их влияние и позволяет обнаружить контрольная группа.

Авторы работы подчеркнули, что среди школьников, переболевших коронавирусом, симптомы сохраняются дольше четырех недель только на 0,8% чаще, чем среди участников контрольной группы.