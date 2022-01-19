Общество

Около 35 тысяч псковских школьников попробуют себя в роли кибердетективов

Около 35 тысяч детей из 135 школ Псковской области примут участие во всероссийском образовательном проекте в сфере информационных технологий «Урок цифры». Темой урока станет исследование кибератак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках занятия школьники попробуют себя в роли кибердетективов и погрузятся в визуальную новеллу-комикс, сюжет которой строится вокруг исследования кибератаки, совершенной на банк. Ребята узнают, как не обновленное программное обеспечение и невнимательность к письмам в электронной почте становятся лазейкой для хакерской атаки.

В результате проекта у детей сформируется представлений о мире киберугроз, масштабе наносимого ими ущерба отдельным пользователям, компаниям и целым странам. Школьники также познакомятся с основами безопасного поведения в интернете и специалистами, которые помогают исследовать и предотвращать кибератаки.

Уроки проводятся в рамках национального проекта «Цифровая экономика» на базе образовательной платформы урокцифры.рф при поддержке ведущих технологических компаний.

Мероприятия в образовательных учреждениях региона пройдут до 4 февраля.