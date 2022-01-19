Общество

«Беседка»: Главный архитектор Пскова о новогоднем убранстве, дизайн-коде и муралах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 19 января. Гостем студии стал главный архитектор города Пскова Евгений Скачков.

Ведущий Сергей Васильев обсудил с Евгением Скачковым широкий круг вопросов, находящихся в его компетенции, в том числе новогоднее убранство Пскова, муралы на фасадах зданий, внедрение дизайн-кода и состояние наружной рекламы на территории города, планы по организации общественных пространств в областном центре.