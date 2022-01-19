Общество

Почти 370 великолучан приняли участие в крещенских купаниях

Почти 370 великолучан приняли участие в крещенских купаниях. Об этом глава города Великие Луки Николай Козловский сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Николая Козловского

«В ночь с 18 на 19 января в Великих Луках отметили Крещение. По данным МЧС, по состоянию на 8.00, специально оборудованное место для купания посетили порядка 370 великолучан. Еще раз всех поздравляю с Крещением!» - написал Александр Козловский.

Напомним, освящение воды в Ловати состоялось в Крещенский сочельник, вечером 18 января. Чин освящения совершил клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки иерей Роман Донец. В завершение богослужения священник обратился к верующим со словами поздравления.

Традиционную купель оборудовали ограждением, безопасными деревянными сходнями и настилами для подхода и выхода из нее. На месте проведения купаний установили дополнительное освещение, палатки с обогревом, а также организовали горячий чай.

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Для обеспечения безопасности возле купели дежурят бригады скорой помощи, сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, МЧС и полиции.