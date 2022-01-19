Общество

В Великих Луках открыли памятник герою-десантнику Сергею Шикову

Открытие памятника на месте захоронения героя-десантника Сергея Шикова состоялось в деревне Бардино Пореченской волости сегодня.

Фото здесь и далее: газета «Наш путь»

Как пишет газета «Наш путь», участие в траурном мероприятии приняли заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарев и заместитель главы администрации района по социальной политике Елена Демьянчук. На церемонии также присутствовали ветераны боевых действий, десантники, молодежь и неравнодушные жители района и города Великие Луки.

18 января Великолукский район отметил знаменательную дату – 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Сегодня отдали дань памяти и уважения герою нового поколения – рядовому гвардии Вооруженных сил Российской Федерации, участнику антитеррористических операций в период Второй чеченской войны Сергею Шикова. Он погиб при исполнении служебных обязанностей во время боя 6-й роты 104-го гвардейского воздушно-десантного полка у высоты 776 в Шатойском районе Чечни.



Елена Демьянчук отметила, что героический подвиг Сергея Шикова и его боевых товарищей – это ярчайший пример мужества, патриотизма и верности своей Отчизне. Сам Сергей Шиков, по ее словам, именно тот герой, на которого должна равняться сегодняшняя молодежь.





Кроме того, Елена Демьянчук подчеркнула, что отныне в Великолукском районе появилось еще одно памятное место, куда может прийти каждый и отдать дань уважения герою, а заодно – и своей Родине, воспитавшей храбрых людей.

Сергей Агарев напомнил о подвиге Сергея Шикова и о том, что героизм и мужество не могут быть забыты.

Также перед собравшимися выступил ветеран войны в Афганистане Владимир Дедушкин, отметивший героизм российских солдат всех поколений.

Почетное право открыть памятник было предоставлено Елене Демьянчук и Сергею Агареву. Затем память героя, погибшего при исполнении воинского долга, почтили минутой молчания, а настоятель храма Святой Великомученицы Параскевы Пятницы в деревне Поречье иерей отец Дмитрий (Ласкин) провел литию.

Напомним, Сергей Шиков родился 29 апреля 1981 года в городе Великие Луки. После окончания Великолукской средней школы №13 поступил в техническое училище №5. Окончив его, трудился плотником на пилораме в совхозе «Пореченский». 24 мая 1999 года Шиков был призван на службу в Вооруженные силы РФ Великолукским объединенным городским военным комиссариатом. Получил военную специальность наводчика-оператора, после чего был направлен для дальнейшего прохождения службы в 6-ю роту 104-го гвардейского воздушно-десантного полка. Позднее стал разведчиком.



С началом Второй чеченской войны в составе своего подразделения гвардии рядовой был направлен в Чеченскую Республику. Принимал активное участие в боевых операциях. С конца февраля 2000 года его рота дислоцировалась в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни, на высоте под кодовым обозначением 776, расположенной около Аргунского ущелья. 29 февраля - 1 марта 2000 года десантники приняли бой против многократно превосходящих сил сепаратистов.



Вместе с товарищами он отражал атаки боевиков Хаттаба и Шамиля Басаева, не дав им прорвать занимаемые ротой рубежи. В том бою гвардии рядовой Сергей Шиков погиб с оружием в руках, как и еще 83 его сослуживца. Указом президента Российской Федерации гвардии рядовой Сергей Шиков посмертно удостоен ордена мужества.