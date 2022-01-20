Общество

Синоптики предупредили о возможном усилении ветра в Псковской области

Порывы ветра свыше 20 м/с возможны на западе Псковской, Брянской и Смоленской областей, а также в Калининградской области 20 января. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«В среду на запад Русской равнины стал пробиваться новый вихрь. Сегодня в зону его влияния попадут весь север и средние широты. Осадки ожидаются умеренной интенсивности, ведь основное ядро циклона будет кружить над Балтикой. Однако, в его циркуляции распространяется тёплый воздух атлантического происхождения. Из-за этого на западе Европейской России резко потеплеет – в Центральных районах до 0…-5°С. А на севере и юге даже возможны январские оттепели! В такой ситуации снова есть опасность формирования гололедных явлений и усиления ветра. В эпицентре штормовой зоны окажутся Польша, Белоруссия и Украина. В нашей же стране порывы свыше 20 м/с возможны на западе Псковской, Брянской и Смоленской областей, а также в Калининградской области», - говорится в сообщении.

Циклон будет влиять на погоду на Русской равнине до конца этой недели.

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Напомним, сегодня, 20 января, в Псковской области ожидается облачная погода. Днем прогнозируются небольшие осадки в виде снега, в том числе мокрого. На дорогах образуется гололедица.