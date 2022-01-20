Общество

Названы самые популярные кириллические пароли в Сети

Наиболее распространенные пароли в России (для учетных записей в доменных зонах .RU и .РФ) в 2021 году стали «qwerty123», «qwerty1», «123456», «asdasd» и «12345». Об этом говорится в исследовании сервиса DLBI.

Другими участниками десятки наиболее популярных паролей в РФ стали «123456789», «asdasd123», «12345678», «qwerty» и «123321».

«В традиционный топ самых популярных кириллических паролей вошли: «йцукен», «пароль», «любовь» (поднявшаяся с четвертого места), «привет» (в прошлом году занимавший пятое место), «наташа» (перешедшая с шестого места), «максим» (с седьмого места), «марина» (поднявшаяся с девятой позиции), «люблю», «андрей» (занимавшие десятое место) и «кристина», пишет газета «Известия».

«Возможный ущерб от подбора паролей для физических лиц с каждым годом возрастает. Очень часто, получив доступ, например, к электронной почте злоумышленники могут сбросить пароль к онлайн-банку или сервису "Госуслуги", попытавшись обойти двухфакторную аутентификацию с помощью социальной инженерии. И это если SMS-подтверждение вообще включено, что для тех же госуслуг далеко не правило», — опасается основатель DLBI Ашот Оганесян.

Только 3,5% паролей, которые устанавливают пользователи интернета — сложные (содержат буквы, цифры и спецсимволы), и лишь 16,5% — длинные (более 10 знаков), отмечается в исследовании.