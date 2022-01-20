Общество

Только 3% жителей СЗФО верят, что смогут построить карьеру в 2022 году - опрос

Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и выяснила, каковы их ожидания от 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

30% опрошенных жителей СЗФО сообщили, что для них 2021 год прошел лучше, чем предыдущий. Интересно, что именно жители СЗФО чаще других россиян оценивают 2021 лучше, чем 2020, отметили в пресс-службе.

Для сравнения: в целом по стране положительную оценку 2021 над 2020 годом дают 26% россиян. Также по СЗФО 20% респондентов не видят принципиальных отличий, а для 33% 2021 год был намного хуже 2020-го. Еще 18% затруднились ответить. Позитивную оценку чаще давали респонденты 18–24 лет (36% из них ответили, что год был лучше), негативную – люди в возрасте 45–54 года (48%) и старше 55 лет (46%).

По мнению опрошенных 2021 год оказался более благоприятным для юристов (41%), банковских служащих (35%) и представителей сферы искусства и медиа (31%). Хуже, чем 2020-й, уходящих год был для работников транспортной сферы.

«Крайне позитивно смотрят на 2022 год в вопросе улучшения карьеры лишь 3% жителей СЗФО, еще 28% верят, что текущий год будет в целом положительным для трудоустройства. 15% чувствуют, что год пройдет стабильно и не прогнозируют для себя больших изменений. А вот 39% жителей на Северо-Западе страны опасаются, что 2022 год может негативно сказаться на их карьере и поиске работы», - отметили в пресс-службе.

Наиболее оптимистично смотрят на развитие своей карьеры в 2022 году ИТ-специалисты (47%), специалисты по управлению персоналом (42%) и маркетологи (41%). Негативных взглядов чаще придерживаются рабочий персонал, административный персонал и специалисты по продажам (по 41%).