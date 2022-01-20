Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
отпечаталось в сердце
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
бравая сотня
политические итоги - 2021
ОЖД ИТОГИ-2021
соцсети завоевали регион
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 20.01.2022 10:060 По пятому пункту 20.01.2022 11:260 Сроки поставки вакцины «Спутник Лайт» в Псковскую область неизвестны — Гаращенко 20.01.2022 11:250 «Билайн бизнес» запустил сервис видеотрансляций для интернет-магазинов 20.01.2022 11:010 Служебные записки немецких солдат из Невельского района опубликовал архив 20.01.2022 10:530 Более 2 тысяч девятиклассников Пскова ждет итоговое собеседование по русскому языку 20.01.2022 10:300 Более 2400 псковичей окунулись в купель в Крещение
 
 
 
Самое популярное 16.01.2022 12:1020 Трое мужчин и две женщины погибли в ДТП в Печорах. ФОТО 14.01.2022 07:0124 Михаил Ведерников: Мы на пороге новой волны коронавируса 16.01.2022 17:429 Сотрудница Псково-Печерской обители стала жертвой ДТП в Печорах 17.01.2022 14:313 Опубликованы фотографии с места ДТП с пострадавшими детьми в Палкинском районе 16.01.2022 09:544 Число погибших в ДТП в Печорах возросло до пяти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Эксперт спрогнозировал исчезновение банковских карт в России

20.01.2022 08:50|ПсковКомментариев: 0

Число виртуальных и пластиковых кредитных карт на руках россиян в этом году достигнет равновесия, а в ближайшие несколько лет физические аналоги платежных носителей перестанут пользоваться популярностью. Такое мнение высказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — цитирует его РИА Новости.

По его прогнозу, через несколько лет не более 15 процентов клиентов захотят продолжать пользоваться физической банковской платежной картой, что обусловлено не удобством осуществления операций, а восприятием пластиковых кредиток в качестве «красивого аксессуара».

В онлайн будет все больше уходить и самый объемный из всех видов кредитов — ипотека, рассуждает Спиваков. Он пояснил, что сейчас главное препятствие для перехода на полностью удаленные ипотечные сделки — необходимость идентификации при открытии счета для новых клиентов кредитных организаций, а также при оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи.

При этом, добавил Спиваков, 50-70% застройщиков в Москве и Московской области уже готовы к проведению удаленных сделок, сопоставимая картина отмечается и на рынке Санкт-Петербурга, в то время как региональные застройщики не торопятся переходить в онлайн.

Теги: #банковские карты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких последствий вы ожидаете с приходом омикрон-штамма в Псковскую область?
В опросе приняло участие 260 человек
20.01.2022, 11:300 В России утвердили концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года 20.01.2022, 11:261 Сроки поставки вакцины «Спутник Лайт» в Псковскую область неизвестны — Гаращенко 20.01.2022, 11:250 «Билайн бизнес» запустил сервис видеотрансляций для интернет-магазинов 20.01.2022, 11:140 Железнодорожный переезд в Великих Луках закроют для движения автомобилей 25 января
20.01.2022, 11:010 Служебные записки немецких солдат из Невельского района опубликовал архив 20.01.2022, 10:530 Более 2 тысяч девятиклассников Пскова ждет итоговое собеседование по русскому языку 20.01.2022, 10:460 Полицейские изъяли фальшивые купюры в финучреждении Пскова 20.01.2022, 10:441 Эстрадной певице Ирине Аллегровой исполнилось 70 лет
20.01.2022, 10:380 «Беседка»: Зоозащитная деятельность в Пскове — итоги и планы 20.01.2022, 10:320 Водитель обратился в больницу после ДТП на Крестовском шоссе в Пскове 20.01.2022, 10:300 Более 2400 псковичей окунулись в купель в Крещение 20.01.2022, 10:210 Сыр и кофе пытались украсть из магазина псковичи
20.01.2022, 10:190 Награду от Путина получил псковский клуб спортивных единоборств 20.01.2022, 10:163 В Пскове проработают варианты ремонта здания планетария 20.01.2022, 10:121 Билеты на концерт группы «КняZz» можно выиграть на «Нашем Радио» в Пскове 20.01.2022, 10:060 Лыжник из Стругокрасненского района победил на гонке в Сыктывкаре
20.01.2022, 10:060 По пятому пункту 20.01.2022, 10:020 Два пожара произошло в Псковской области из-за проблем с печью 20.01.2022, 09:491 В Псковской области на поддержку семей с детьми выделили более 3 млрд рублей 20.01.2022, 09:250 Работодатели в СЗФО заявили о планах проиндексировать зарплаты сотрудникам
20.01.2022, 09:163 Продолжение улицы Кузбасской Дивизии от Юбилейной до Народной начнут строить в 2023 году 20.01.2022, 09:050 Отменить ограничения на международные поездки рекомендовали в ВОЗ 20.01.2022, 08:500 Эксперт спрогнозировал исчезновение банковских карт в России 20.01.2022, 08:350 Только 3% жителей СЗФО верят, что смогут построить карьеру в 2022 году - опрос
20.01.2022, 08:200 Общественники посетили исправительные учреждения Себежского района 20.01.2022, 08:000 Названы самые популярные кириллические пароли в Сети 20.01.2022, 07:450 Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6% 20.01.2022, 07:340 Правительство просят выделить семьям с детьми субсидии на нянь и аренду жилья
20.01.2022, 07:200 Синоптики предупредили о возможном усилении ветра в Псковской области 20.01.2022, 07:003 Кошек и собак включат в законопроект об обязательной маркировке животных 19.01.2022, 22:140 Более 12 миллионов рублей получил Усвятский район на реализацию нацпроектов в 2021 году 19.01.2022, 21:521 В Пскове работник магазина дважды похитил выручку и обманул покупателя
19.01.2022, 21:340 Замминистра транспорта задержан после банкротства подрядчика РЖД 19.01.2022, 21:150 Муниципальная программа по оздоровлению может появиться в Великих Луках 19.01.2022, 20:538 С 1 февраля на улице Фабрициуса в Пскове ограничат движение транспорта из-за ремонта 19.01.2022, 20:350 Жителю Пскова грозит до 5 лет тюрьмы за продажу двух гранат знакомому
19.01.2022, 20:156 Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР 19.01.2022, 19:550 Более чем на треть сократилось количество обращений псковичей в налоговую 19.01.2022, 19:340 Почти 19 тонн жареного угря не пропустили в Псковскую область 19.01.2022, 19:152 Боевые приемы продемонстрировали студентам псковские полицейские
19.01.2022, 18:570 Отец-одиночка из Палкинского района получил условный срок за хранение пороха 19.01.2022, 18:391 В Великих Луках проверили качество уборки дворов от снега после циклона 19.01.2022, 18:203 Устранены неполадки в работе светофора на Рижском проспекте в Пскове 19.01.2022, 18:000 Апелляционную жалобу осужденного за убийство ленинградца рассмотрел псковский суд
19.01.2022, 17:481 Генпрокуратура попросила признать террористическим движение «Колумбайн»  19.01.2022, 17:359 Псковичам предложили привиться от гриппа и коронавируса в выходной 19.01.2022, 17:240 Ушла из жизни экс-директор псковской детской музыкальной школы №1 Нина Истомина 19.01.2022, 17:140 Детский переулок в Бежаницах очистили от мусора после жалобы местной жительницы
19.01.2022, 17:001 В Пскове росгвардейцы обсудили противодействие коррупции с военной прокуратурой 19.01.2022, 16:550 За сговор с псковским регоператором «Мехуборке СПБ» грозит штраф более 17 млн рублей 19.01.2022, 16:430 Выставка «Цвет» откроется в Пскове 19.01.2022, 16:300 До конца января продолжится прием заявок на ремонт моста через Милевку в Пскове
19.01.2022, 16:230 Две премьеры представит Псковский драмтеатр в марте 19.01.2022, 16:161 Освещение на Октябрьском проспекте в Пскове починят до 30 января 19.01.2022, 16:078 Суд наказал жительницу Псковской области за пропаганду ненависти к власти 19.01.2022, 15:530 Работники учреждений культуры Пскова научились разрабатывать соцпроекты
19.01.2022, 15:481 Путешествовать по России с кэшбэком 20% предлагают псковичам 19.01.2022, 15:360 Прокуратура требует предоставить жителям Пыталовского района место для помывки 19.01.2022, 15:182 Число депутатов планируют сократить в Великолукской гордуме 19.01.2022, 15:171 Андрей Маковский: «Новые люди» готовы попробовать свои силы на выборах в районах
19.01.2022, 15:110 «След приводит в деревню Оловяшкино»: острович жалуется на воровство металла 19.01.2022, 15:030 Псковские таможенники остановили жителя Латвии с оптическим прицелом 19.01.2022, 14:581 Около пяти тысяч псковских семей реализовали маткапитал на сумму 1,5 миллиарда рублей 19.01.2022, 14:501 Новые фотозоны появятся на набережной в Пскове
19.01.2022, 14:460 До 3 градусов тепла ожидается в Псковской области 20 января 19.01.2022, 14:380 С выступлений фракций и парламентского часа начнется первая в 2022 году сессия областного Собрания 19.01.2022, 14:361 В Великих Луках открыли памятник герою-десантнику Сергею Шикову 19.01.2022, 14:200 «Двое на одного»: Есть ли надежда на «Новых людей»? ВИДЕО
19.01.2022, 14:120 Почти 370 великолучан приняли участие в крещенских купаниях 19.01.2022, 13:503 Андрей Маковский: Сейчас ни в коем случае нельзя «драконить» малый бизнес 19.01.2022, 13:340 ДТП с автобусом произошло в Псковском районе 19.01.2022, 13:300 Выставка «Зимние дни» откроется в Пскове 21 января
19.01.2022, 13:197 Главный архитектор Пскова выступил за комплексный подход в создании муралов 19.01.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Андреем Маковским 19.01.2022, 12:590 «Беседка»: Главный архитектор Пскова о новогоднем убранстве, дизайн-коде и муралах. ВИДЕО 19.01.2022, 12:530 Псковские приставы разъяснили новый порядок общения коллекторов с близкими должника
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru