Общество

Эксперт спрогнозировал исчезновение банковских карт в России

Число виртуальных и пластиковых кредитных карт на руках россиян в этом году достигнет равновесия, а в ближайшие несколько лет физические аналоги платежных носителей перестанут пользоваться популярностью. Такое мнение высказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — цитирует его РИА Новости.

По его прогнозу, через несколько лет не более 15 процентов клиентов захотят продолжать пользоваться физической банковской платежной картой, что обусловлено не удобством осуществления операций, а восприятием пластиковых кредиток в качестве «красивого аксессуара».

В онлайн будет все больше уходить и самый объемный из всех видов кредитов — ипотека, рассуждает Спиваков. Он пояснил, что сейчас главное препятствие для перехода на полностью удаленные ипотечные сделки — необходимость идентификации при открытии счета для новых клиентов кредитных организаций, а также при оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи.

При этом, добавил Спиваков, 50-70% застройщиков в Москве и Московской области уже готовы к проведению удаленных сделок, сопоставимая картина отмечается и на рынке Санкт-Петербурга, в то время как региональные застройщики не торопятся переходить в онлайн.