Общество

Отменить ограничения на международные поездки рекомендовали в ВОЗ

Ограничения на международные поездки из-за коронавируса не приносят пользы, но продолжают способствовать «экономическому и социальному стрессу», который переживают страны, считают в комитете ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки. В заявлении комитета говорится, что ограничения «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства», цитирует РБК.

В то же время эти меры не принесли пользу: доказательством этого стало то, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется, несмотря на решение некоторых стран ввести ограничения на поездки, считают эксперты.

В рекомендациях ВОЗ в отношении международных поездок говорится, что власти стран могут принимать меры в целях снижения риска распространения инфекции, которые включают тестирование путешественников на коронавирус или помещение их на карантин. Как указывает организация, эти меры нужно определять на основе «тщательной оценки риска», а применять их нужно при уважении «достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего».

Из-за обнаружения штамма коронавируса «омикрон» некоторые страны, среди которых Великобритания, США, Япония и другие, начали вводить ограничения для иностранцев, приезжающих из южно-африканских стран. Израиль закрывал границу для всех иностранцев, но позже разрешил въезд тем, кто прошел вакцинацию.