Общество

В Псковской области на поддержку семей с детьми выделили более 3 млрд рублей

На поддержку семей с детьми в Псковской области в 2022 году выделено более 3,1 млрд рублей, меры предусмотрены для более чем 54,6 тысячи детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, а также на третьего и последующих детей по сравнению с прошлым годом повышена и составляет 12 250 рублей. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно выплачивается в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи и равно от 6 125 до 12 250 рублей.

В администрации напомнили, что в этом году на 4% увеличились размеры детских выплат из средств регионального бюджета. Ежемесячное государственное пособие на детей из малообеспеченных семей составляет 261 рубль, на детей одиноких матерей — 522 рубля, на детей разыскиваемых родителей — 391 рубль 50 копеек, на детей из многодетных семей — 430 рублей. Также многодетным семьям региона доступна ежегодная денежная выплата в размере 1 234 рубля на приобретение твердого топлива.

В региональную программу поддержки многодетных семей в этом году заложены и средства на приобретение индивидуальных домов. Жилье получат победители областного конкурса «Многодетная семья года», которых определит региональный Совет по делам многодетных семей. Решение о такой поддержке принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.