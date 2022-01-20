Общество

Награду от Путина получил псковский клуб спортивных единоборств

Клубу спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» вручили федеральную медаль и благодарность, подписанную президентом России Владимиром Путиным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ, внештатный сотрудник пресс-службы Союза ММА России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: Олег Лаптев

Награды клубу вручили 17 января в новом пространстве ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.

«Как спортивному журналисту нашего клуба, хочется сказать, что желание быть волонтером - это, в первую очередь, желание помочь кому-либо. Конечно, лучше всего помогать, если ты умеешь что-то делать хорошо и качественно. Поэтому совместно с штабом волонтеров города Великие Луки и спортсменами клуба единоборств "Отечество - Псковская область" мы плечом к плечу не только доставляли пакеты с продуктами пожилым людям и одиноким пенсионерам, но и охотно помогали им», - рассказал Олег Лаптев.