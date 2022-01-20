В Пскове проработают варианты ремонта здания планетария. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный в Instagram.
Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Алексея Несмашного
Кроме того, продолжил Алексей Несмашный, проектор Carl Zeiss морально и физически устарел. «Есть мысли постараться привлечь грантовые средства для обновления оборудования», - отметил он и добавил, что поручил руководителю управления культуры администрации города Пскова Дмитрию Яковлеву проработать возможные варианты.
«Важно, что, несмотря на сложности, коллектив планетария ответственно подходит к своей работе, вкладывает душу. Сразу при входе в планетарий встречает выставка детских работ, посвященная теме космоса. Текст образовательных программ читает живой человек, это не аудиозапись за кадром», - резюмировал Алексей Несмашный.
Напомним, ранее директор псковского планетария Мария Степанова рассказала Псковской Ленте Новостей, что проектор в планетарии был установлен в 1980 году и ему требуется ремонт. О псковском планетарии читайте в материале ПЛН «К звездам».