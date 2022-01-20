Общество

В Пскове проработают варианты ремонта здания планетария

В Пскове проработают варианты ремонта здания планетария. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Алексея Несмашного

«Ежедневно провожу работу по объезду подведомственных учреждений. Вчера посетил псковский планетарий. Удивительное место. Планетарий начал свою работу в 1974 году. Он находится в здании бывшей церкви Рождества Богородицы. Храм, окружающие постройки и прилегающая территория много лет принадлежали Старо-Вознесенскому женскому монастырю. Фасад здания находится в плачевном состоянии, требует ремонта. Но в связи с тем, что это здание является ценным памятником культурного наследия, ремонтировать его нужно в соответствии со всеми требованиями, что удорожает проект и осложняет ситуацию. Найти в бюджете города разом крупную сумму крайне сложно. Будем работать над вариантами решения этого вопроса», - рассказал он.

Кроме того, продолжил Алексей Несмашный, проектор Carl Zeiss морально и физически устарел. «Есть мысли постараться привлечь грантовые средства для обновления оборудования», - отметил он и добавил, что поручил руководителю управления культуры администрации города Пскова Дмитрию Яковлеву проработать возможные варианты.

«Важно, что, несмотря на сложности, коллектив планетария ответственно подходит к своей работе, вкладывает душу. Сразу при входе в планетарий встречает выставка детских работ, посвященная теме космоса. Текст образовательных программ читает живой человек, это не аудиозапись за кадром», - резюмировал Алексей Несмашный.

Напомним, ранее директор псковского планетария Мария Степанова рассказала Псковской Ленте Новостей, что проектор в планетарии был установлен в 1980 году и ему требуется ремонт. О псковском планетарии читайте в материале ПЛН «К звездам».