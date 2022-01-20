Общество

Великолучанка купила в сетевом магазине «завтрашний» хлеб

Жительница Великих Лук 19 января купила в местном сетевом продовольственном магазине хлеб, датированный следующим днем. Об этом женщина сообщила в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Кто хочет попробовать завтрашний хлеб, выпущенный 20.01.22?» - написала она и добавила, что на ощупь продукт вчерашний.

В комментариях предположили, что производитель заботится о здоровье великолучанки, так как свежий хлеб есть вредно. «А вы все-таки взяли и купили будущий хлеб. До завтра есть нельзя - его сегодня не существует», - пошутила участница группы.

Один из местных жителей отметил, что на производстве всегда печатают дату выпуска продукции вперед на день или два. «Просто служба логистики, а, скорее, отдел реализации, ошиблись - схватили не тот поддон с продукцией».