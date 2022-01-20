Общество

Начальник Дновской дистанции пути оштрафован за неправильное хранение шпал

Транспортный прокурор потребовал устранить нарушения при хранении старых шпал в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре, которая провела проверку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.

В ходе проверки были выявлены нарушения на Дновской дистанции пути Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Прокуратура установила, что старогодние деревянные шпалы предприятие складировало ненадлежащим образом - в непосредственной близости от железнодорожного полотна. На специальную площадку их не поместили.

Транспортный прокурор внес в адрес начальника Дновской дистанции пути представление об административном правонарушении по статье 11.16 КоАП РФ. Кроме того, ему выписали административный штраф на сумму 4 000 рублей.