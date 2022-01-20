Профсоюзы и администрация Великолукского района объединились для защиты трудовых прав

Подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Великолукского района и местным координационным советом состоялось 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
В облсовпрофе отметили, что это событие стало большим вкладом в развитие и укрепление трудовых отношений на территории района.
Руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов обратил внимание, что подписанное соглашение направлено на укрепление взаимодействия в сфере обеспечения и защиты социальных, трудовых и профессиональных прав членов профсоюзов на территории всего Великолукского района. Для того, чтобы решать множество различных вопросов, связанных с деятельностью трудовых коллективов, профсоюзным комитетам необходимо поддерживать постоянные контакты с органами местного самоуправления, подчеркнул он.
На встрече также присутствовали председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов и председатели отраслевых областных и районных профсоюзов, которые рассказали об особенностях деятельности своих профсоюзов