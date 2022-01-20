Общество

Почти 150 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

146 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 73 444 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За сутки выздоровели 95 человек, всего — 69 225. Скончались 1369 человек. Специалисты провели 1153 исследования на коронавирус, всего – 737 589.

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Статистика по муниципалитетам: