Почти 150 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

146 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 73 444 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За сутки выздоровели 95 человек, всего — 69 225. Скончались 1369 человек. Специалисты провели 1153 исследования на коронавирус, всего – 737 589.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 24201
- Великие Луки – 11759
- Бежаницкий район – 779
- Великолукский район – 1933
- Гдовский район – 1179
- Дедовичский район – 1742
- Дновский район – 575
- Красногородский район – 713
- Куньинский район – 662
- Локнянский район – 619
- Невельский район – 2985
- Новоржевский район – 873
- Новосокольнический район – 2039
- Опочецкий район – 2435
- Островский район – 3213
- Палкинский район – 704
- Печорский район – 1613
- Плюсский район – 1141
- Порховский район – 2397
- Псковский район – 6123
- Пустошкинский район – 764
- Пушкиногорский район – 877
- Пыталовский район – 809
- Себежский район – 1693
- Стругокрасненский район – 1100
- Усвятский район – 470