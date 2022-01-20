Общество

60 вакансий открыто на великолукском заводе электротехнического оборудования

60 вакансий открыто на великолукском заводе электротехнического оборудования. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Денис Мунштуков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Дениса Мунштукова в социальной сети «ВКонтакте»

«Друзья, хочу поделиться с вами тем, чем сегодня живет ЗАО "ЗЭТО", и какие у нас ближайшие планы. На сегодняшний день принята стратегия предприятия в области управления персоналом на 2022 год. Сейчас все направлено на выпуск новой продукции и усложнение технологии производства. Эта задача требует увеличения мощностей, количества высококвалифицированных рабочих и представителей инженерных специальностей. Поэтому у нас продолжается набор новых специалистов и рабочих, есть вакансии. В настоящий момент на нашем предприятии открыто 60 вакантных мест. Если у вас есть желание и силы работать в нашей команде, отправляйте резюме мне в личные сообщения», - поделился он.

Денис Мунштуков отметил, что в свете автоматизации процессов, которая произошла за прошедшие два года, значительно увеличилась производительность труда и произошла естественная корректировка численности персонала по ряду специальностей. «Поэтому мы, как и многие современные компании, идем по принципу оптимизации организационной структуры и бизнес-процессов», - добавил он.