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Общество

Псковские таможенники за год приняли участие в шести международных встречах

20.01.2022 18:46|ПсковКомментариев: 0

Псковская таможня в 2021 году приняла участие в шести международных встречах таможенников сопредельных государств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

За год сотрудники Псковской таможни приняли участие в двух международных встречах с представителями Налогово-таможенного департамента Эстонии и в четырех с представителями Таможенного управления службы государственных доходов Латвийской Республики и специализированным атташе по таможенным вопросам Латвийской Республики в Москве. 

Из-за эпидобстановки международные встречи начальников таможенных постов сопредельных государств проходили в режиме видео-конференц-связи.

Так, в апреле состоялось заседание российско-латвийской рабочей группы с участием руководителей Федеральной таможенной службы, Северо-Западного таможенного управления и Псковской таможни. Стороны обсудили работу в условиях текущей реконструкции пунктов пропуска на российско-латвийской границе и прилегающей к ним транспортной инфраструктуры, бесперебойное функционирование сопредельных автомобильных пунктов пропуска Терехово и Бурачки, обеспечение их пропускной способности во время реконструкции, а также меры по обеспечению ритмичности подачи и приема транспортных средств.

Участники встреч также рассмотрели вопросы взаимодействия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных и нештатных ситуаций в пунктах пропуска на границе. Кроме того, они обсудили обмен данными, характеризующими результаты таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через границу. Вопрос увеличения пропускной способности также оставался актуальным. Помимо этого, стороны обменивались информацией об изменениях законодательства.

«В канун Международного дня таможенника поздравляю эстонских и латвийских представителей государственных таможенных органов с международным профессиональным праздником. Наше взаимодействие направлено на ускорение таможенного контроля и повышение его качества с обеих сторон», - отметил начальник Псковской таможни Игорь Ерошин.

Напомним, 26 января отмечается Международный день таможенника. В ноябре 1952 года вступила в силу конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего название – Всемирная таможенная организация. На ней главы таможенных служб представили 17 стран Европы. Спустя 30 лет, в 1983 году, этот день был выбрали в качестве ежегодного праздника.

Теги: #Псковская таможня #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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