Общество

Смарт-часы обещают псковским студентам за победу в конкурсе творческих работ

Псковский городской молодежный центр открыл прием заявок на конкурс творческих работ «День студента». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Псковские студенты должны будут рассказать о своем студенческом дне – это может быть как конкретный день, так и собирательный образ. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо подготовить творческую работу на тему «День студента» в любом формате: видеоблог, видеоролик, песня, стихотворение, статья с фотографиями и так далее.

Работу вместе с заполненной заявкой, в которой необходимо указать ФИО, возраст, место учебы, факультет, курс, телефон и ссылки на социальные сети, необходимо отправить до 25 января включительно на почту: pgmc-pskov@mail.ru. В теме письма нужно указать: «День студента», фамилию и инициалы.

Три самые интересные работы получат колонки, планшет и смарт-часы. Победители станут известны 26 января. Перед тем, как подать заявку, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с положением. Во всем возникшим вопросам можно обратиться к организатору Марине или звонить по телефону 56-44-44.