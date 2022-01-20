Общество

Пресс-конференцию по итогам работы Псковского перинатального центра проведет ПЛН

Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков станет участником очередной пресс-конференции, которая состоится завтра, 21 января, в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Осенью прошлого года, когда Николай Красиков вступал в должность, перед ним была поставлена задача решить ряд проблем, возникавших при работе медучреждения. О каких проблемах речь и удалось ли хоть на шаг продвинуться в сторону их решения? С какими итогами Псковский перинатальный центр завершил прошлый год? Есть ли в учреждении проблема с кадрами? Что Николай Красиков думает по поводу свежих законодательных инициатив, касающихся суррогатного материнства в России?

Разговор на эти и другие темы начнется в 15.00. Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция. Свои вопросы Николаю Красикову можно задать по электронной почте: 777@pln-pskov.ru.