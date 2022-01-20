Общество

Более 60 новых локомотивов поступило на Октябрьскую железную дорогу в 2021 году

64 новых локомотива поступило на Октябрьскую железную дорогу в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ОАО «РЖД».

Фото здесь и далее: пресс-служба Октябрьской железной дороги

В 2021 году в локомотивные депо Октябрьской дирекции тяги поступило 64 новых локомотива. Парк тягового подвижного состава пополнили 62 тепловоза и два электровоза. На их приобретение направили более 11 миллиардов рублей.

Из общего числа в депо Санкт-Петербург-Варшавский поступило четыре пассажирских тепловоза ТЭП70БС производства АО «Коломенский завод». Особенностью новых локомотивов является наличие двухпроводной системы энергообеспечения вагонов, что вместе с максимальной конструкционной скоростью 160 км/ч и мощностью силовой установки 4000 лошадиных сил позволяет использовать тепловозы для вождения скоростных межрегиональных поездов «Ласточка» повышенной комфортности на неэлектрифицированных участках Октябрьской железной дороги в Псковской, Новгородской областях и в Республике Карелия, отметили в пресс-службе.

Кроме того, новый маневровый тепловоз серии ТЭМ31М, построенный на Ярославском электровозоремонтном заводе, поступил в эксплуатационное локомотивное депо «Дно». Локомотив предназначен для выполнения легких и средне-тяжелых маневровых работ на путях депо.

Также в 2021 году закончили обновление парка депо «Великие Луки» за счет поступления 32 современных грузовых тепловозов серии 2ТЭ25КМ производства АО «УК «БМЗ». Тепловозы этой модели оборудованы силовой установкой мощностью 7200 лошадиных сил.

Все тепловозы и электровозы поступили на Октябрьскую железную дорогу в 2021 году по договору поставки с обязательством обеспечения их сервисного обслуживания в период всего жизненного цикла. Новые локомотивы оборудованы эргономичными кабинами управления с повышенной шумоизоляцией, современными системами жизнеобеспечения, включающими установки климат-контроля, виброустойчивые кресла машиниста, холодильники, устройства для подогрева пищи.

Комплекс новых систем и оборудования в совокупности существенно улучшает условия работы локомотивных бригад и их защищенность от воздействия вредных факторов производственной среды, добавили в ОАО «РЖД».