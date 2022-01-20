Общество

Центробанк предложил запретить криптовалюту и майнинг

Банк России предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют. Об этом говорится в докладе регулятора.

«Введение запрета на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения и обмена криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установление ответственности за нарушение данного запрета», - приводит РИА Новости содержание документа.

При этом необходимо разработать механизмы блокировки операций, добавляют в Центробанке. Кроме того, предстоит определить организацию, которая возьмет на себя ответственность по реализации этих мер.

Банк России последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством.

В России с 2021 года закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.