Общество

Минздрав подготовил рекомендации кол-центрам для работы с ковид-пациентами

Минздрав России подготовил рекомендации для сотрудников кол-центров по алгоритму дистанционной работы с пациентами с коронавирусом, находящимися на лечении дома. Об этом сообщил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко.

«Минздрав России подготовил и направил в регионы РФ рекомендации, содержащие алгоритмы сбора жалоб, анамнеза, а также алгоритмы дистанционной работы с пациентами с установленным диагнозом новая коронавирусная инфекция (COVID-19), находящимися на амбулаторном лечении. Эти рекомендации предназначены для сотрудников кол-центров и позволяют повысить доступность медицинской помощи для пациентов», - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что рекомендации направлены на организацию оперативной и качественной работы кол-центров в условиях подъема заболеваемости из-за «омикрона». Основная задача кол-центров – сбор данных о состоянии обратившегося человека как в рамках первичного опроса обратившихся за помощью пациентов с симптомами СOVID-19, так и в рамках мониторинга состояния пациентов с диагнозом СOVID-19 и ОРВИ, пояснил специалист.