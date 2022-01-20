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Общество

Новый штамм коронавируса угрожает Олимпиаде в Пекине

21.01.2022 09:05|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Олимпиады в Пекине, которая должна пройти 4–20 февраля, ее организаторы столкнулись с новой угрозой. Второй фронт против Олимпиады, дипломатический бойкот которой объявили США и их союзники, открыл штамм COVID-19 «омикрон», передает «Коммерсант».

В Китае считают, что он попал в страну в посылке из Канады, которую доставили в КНР через США и Гонконг. Выявление первого случая заражения «омикроном» вынуждает власти принимать экстренные меры, чтобы удержать ситуацию под контролем. Дополнительную интригу вносит то, что на открытии Олимпиады должен присутствовать Владимир Путин, собирающийся с визитом в Пекин. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва по-прежнему ждет полноформатных переговоров, однако «поездка готовится в весьма и весьма сложных условиях».

Как выяснилось, заболевшая «омикроном» жительница района Хайдянь, находящегося на северо-западе китайской столицы, в последние две недели не покидала черту города, однако при этом активно перемещалась по Пекину и контактировала со многими людьми.

В поиске ответа на вопрос, каким образом «омикрон» был ввезен в Пекин, специалисты пришли к выводу, что вирус попал в страну в посылке из Канады, которую, как сообщила зараженная, она получила 11 января. Как подтвердили в понедельник в Центре по контролю и профилактике заболеваний Пекина, взятые пробы с внешней упаковки, внутренней стороны посылки и сопроводительной документации дали положительный результат. В канадской посылке, пришедшей в КНР через территорию США и Гонконга, был «омикрон».

В целом с начала года в КНР наблюдается рост числа заболеваемости коронавирусом, которая ранее в определенный момент, казалось, практически сошла на нет. Суточные показатели заболевших в январе доходят до 200 человек, что для Китая можно считать угрожающей тенденцией. Неудивительно, что накануне Олимпиады, которая стартует 4 февраля, в период празднования китайского Нового года, власти китайской столицы ужесточают правила въезда в Пекин из других регионов.

Начиная с 22 января для прибывающих в столицу граждан КНР станет обязательным наличие не одного, а двух отрицательных ПЦР-тестов. Первый нужно будет сдать за 48 часов до въезда в Пекин, второй — в течение 72 часов после приезда в город. Это правило будет действовать до конца марта.

Кроме того, как сообщил представитель государственного почтового управления Китая Бянь Цзодун, жесточайшему многоступенчатому контролю будут подвергаться приходящие в страну иностранные посылки.

Что касается освещения визита Владимира Путина в Китай российскими СМИ, то, несмотря на значимость этого события, о которой два лидера говорили в ходе своего виртуального саммита 15 декабря, вместе с президентом сможет поехать ограниченный круг журналистов. «Маленький пул планируем. Там очень сильные ограничения, и, конечно, пул особо работать не сможет, но все равно планируем»,— констатировал Дмитрий Песков.

Кроме того, по его словам, 25 января Владимир Путин планирует пообщаться с олимпийской сборной России, отправляющейся в Пекин, однако общение будет проходить по видеосвязи. «Действительно, так или иначе президент обязательно пообщается с нашей олимпийской командой. Но с учетом того, что в Китае очень жесткие требования к прибывающим на спортивные соревнования, и с учетом "омикрона", наверное, скорее всего, это будет в режиме видеоконференции»,— сообщил Дмитрий Песков.

Теги: #Олимпийские игры #коронавирус #омикрон
Источник: Псковская Лента Новостей
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