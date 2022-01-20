Общество

Ход ремонта систем водоснабжения в детских садах Пскова проконтролировал Борис Елкин

Глава администрации Пскова Борис Елкин проконтролировал ход ремонта систем водоснабжения в детских садах города. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram-аккаунт главы администрации города Пскова Бориса Елкина

Средства на эти цели были направлены из городского бюджета, а работы начались еще на зимних каникулах, чтобы большую часть успеть сделать до возвращения детей в группы.

Так, в детском саду №34 «Радуга» на улице Труда, 41, где воспитываются 262 ребенка, работы уже завершили. Здесь полностью износилась система горячего водоснабжения. Вместо старого трубопровода теперь стоят новые напорные полиэтиленовые трубы. Сити-менеджер отметил, что педагогический коллектив и руководство сада остались довольны.

В дошкольном учреждении №42 «Журавлик» на Сиреневом бульваре, 5 воспитываются более 200 детей. Здесь меняют систему холодного водоснабжения. Завершающий этап - врезка в водопровод и демонтаж старых труб - планируется на ближайшие выходные дни. Кроме того, ремонта ждут еще два садика - №16 и №44.



«Видно, что детские сады находятся в надежных руках их руководителей - трудолюбивых, ответственных и неравнодушных заведующих. Обязательно продолжим адресно помогать нашим учреждениям образования, чтобы проблемных точек становилось с каждым годом все меньше», - подчеркнул Борис Елкин.