Общество

Не звони мне, не звони

Если у кого еще не дергается глаз от услышанной по телефону фразы про «выгодное банковское предложение», так это ненадолго. Навязчивые телефонные звонки с рекламой, смс-рассылка и спам на электронную почту кого хочешь доведет до нервного тика. Способы избавиться от непрошеного вторжения есть, но придется приложить немного усилий и потратить еще чуточку нервов. Сейчас расскажем, что делать.

Коварная галочка

В воскресенье вечером у меня зазвонил телефон. Кто говорит? А никто. Снимаешь трубку — сразу отбой. Робот проверяет базу на актуальность. Значит, завтра мой номер передадут живому человеку. И действительно, уже в 9:22 звонок. «У нас для вас выгодное банк...», - теперь на отбой жму уже я. Раньше по наивности своей пыталась разговаривать со звонящими девочками и мальчиками, заверяла, что кредит мне не нужен. Просила по-людски, отстать раз и навсегда. Но те работают по скрипту, то есть по прописанной специалистами траектории разговора. Если звонит не машина, а живой человек, то и он больше похож на биоробота, которого интересует только одно желание собеседника — взять денег взаймы.

Не работает и блокировка номеров, звонят-то всегда с разных. Можно ли сделать что-то более эффективное для охраны душевного спокойствия?

Банковскую сферу регулирует Банк России. И там предупреждают: прежде чем предпринимать активные шаги, неплохо было бы убедиться, что на другом конце провода, действительно, банк. Могут ведь оказаться и мошенники.

«Если разговор касается ваших денег и кажется вам подозрительным, положите трубку, - рекомендует Сергей Иванов, заместитель управляющего отделением Псков Банка России. - После самостоятельно наберите официальный номер банка, убедитесь, что с вашими деньгами все в порядке».

Банк вполне может оказаться тем самым, настоящим, на счетах в котором лежат деньги. Где-то в договоре с ним галочка о согласии на получение рекламной информации. Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендуют кредиторам (банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам, кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам) оформлять такие согласия в виде отдельного документа с определенным сроком действия, а не включать его в текст договора или заявления о выдаче кредита или займа. Другая рекомендация: предлагать клиентам ставить отдельную подпись или отметку на согласие получать рекламные сообщения от кредитора и других организаций.

Как на практике этим рекомендациям следуют кредиторы, их клиенты могут убедиться в собственной телефонной трубке. С жалобами регулятор предлагает обращаться в собственную интернет-приемную или к антимонопольщикам, которые контролирует рекламный рынок.

Расчистить эфир

Псковское УФАС рассмотрело в прошлом году полсотни жалоб на рекламные звонки и рассылки. В одном из случаев согласие клиента банка на получение рекламы шло в связке с получением кредита. Хочешь денег – получишь информационный шум. Когда комиссия УФАС решила, что такое навязывание не равно надлежащему согласию абонента на получение рекламы, банк отправился отстаивать свою позицию в суде. И проиграл. Арбитражный суд Псковской области подтвердил, что подпись под таким договором нельзя считать добровольным согласием на получение рекламы.

Другое дело касалось рассылок от магазина бытовой техники и электроники. Тот настаивал, что завлекал псковича на открытие нового салона с его согласия. Получено оно было при оформлении дисконтной карты еще в 2010 году. Но анкета не сохранилась, а значит, подтвердить свои слова магазин не мог. И теперь получит штраф. Рассмотрение дела еще не завершено, санкция окажется в коридоре от 100 до 500 тысяч рублей.

«Гоняемся за комаром с дубиной, вылавливаем каждую смску, а после нее еще триста приходит, - констатирует руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец. – На федеральном уровне говорят об изменении законодательства, чтобы такие вещи блокировали операторы связи».

Пока мобильные операторы продают компаниям свои услуги по рассылке рекламных сообщений, а абонентам анти-спам сервисы – ждать принятия подобного законодательства придется долго.

В УФАС рекомендуют не указывать свой номер телефона без необходимости и не ставить подпись под согласием на получение рекламы, если видеть и слышать ее не хочется.

А сколько еще случаев, когда абонент вообще не взаимодействовал с рекламодателем, никогда не являлся его клиентом. Номера гуляют по базам, а их владельцы стали живым товаром, продающимся из рук в руки.

«Оформил дисконтную карту в магазине дешевых товаров, - рассказывает пскович Константин Кортнев. – Сразу же шквал звонков от банков. Может, и мошенники звонили, я долго никого не слушаю, вешаю трубку. Но нервируют знатно. Не отвечать на звонки с незнакомых номеров я не могу, вдруг это поставщики звонят. Магазин дырявый, номера сливают мгновенно».

Доказать верность подобных предположений невозможно. Обычному человеку только то и остается, что засесть за перо с бумагой. И разослать самым навязчивым заявления с отзывом согласия на получение информации рекламного характера. В том числе, своему мобильному оператору, через которого часть рекламодателей шлет смски. В том же заявлении можно отозвать согласие на обработку персональных данных, но только в том случае, если взаимодействовать с этой компанией в ближайшее время не предстоит. (Если отозвать согласие на обработку персональных данных у мобильного оператора или у своего банка, можно остаться без связи и доступа к собственным деньгам). Заявления нужно отправлять письмом с уведомлением, которое подтвердит факт отправки. Только в этом случае есть крошечный шанс, что эфир вокруг станет немного почище.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова