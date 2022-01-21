Общество

Валерий Астраханцев назвал причину ухода со своего поста в администрации Великих Лук

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Великие Луки по вопросам ЖКХ Валерий Астраханцев покидает свой пост по семейным обстоятельствам.

Валерий Астраханцев. Фото: портал «Луки.ру»

Он поблагодарил главу Великих Лук Николая Козловского и всю команду администрации города за совместную работу. «Рад, что вместе нам удалось решить ряд вопросов в сфере благоустройства, а значит, и в интересах всех жителей города. Пусть и далее все цели и задачи, поставленные перед командой администрации города, успешно достигаются», — цитирует Валерия Астраханцева портал «Луки.ру».

Чиновник добавил, что за время работы в Великих Луках он убедился — это город с богатой историей, с великим прошлым и большим будущим.

Великолукская телерадиокомпания сообщает, что с 24 января исполнять обязанности первого заместителя главы администрации будет Виктор Каменский.