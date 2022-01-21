Общество

Власти рассмотрят вопрос о ремонте памятника Ленину в центре Пскова

На вопрос о ремонте памятника Владимиру Ленину в центре Пскова ответил глава администрации города Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.

В ходе прямого эфира подписчики спросили главу городской администрации о планах по ремонту памятника, который, как заметили горожане, не стали реставрировать во время недавнего благоустройства площади.

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Борис Елкин отметил, что работа с памятником не была включена в проект реконструкции площади Ленина. «Мы отдельно подумаем, что мы можем сделать для того, чтобы восстановить поврежденные части конструкции памятника», - сказал сити-менеджер.