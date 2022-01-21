Общество

Еще семь человек в Псковской области умерли от коронавируса

Еще семь человек в Псковской области умерли от коронавируса. Всего в регионе от COVID-19 скончался 1381 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, за прошедшие сутки в Псковской области выявили 159 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии - 73 755. Избавиться от болезни за сутки в регионе удалось 112 пациентам, всего - 69 438.

Также сообщалось, что в регионе продолжает нарастать динамика распространения заболеваемости. Случаи заражения COVID-19 выявили и среди сотрудников областной администрации.