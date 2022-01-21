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Отреставрированный в Пскове редкий военный танк перевезли в парк «Патриот»

Малоизвестный экспериментальный советский танк БТ-7А, отреставрированный в псковской мастерской «Арьергард», прибыл в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Об этом сообщил реставратор военной техники, экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Александра Коновалова

«БТ-7А, ранее воссозданный в реставрационной мастерской "Арьергард", прибыл в парк "Патриот"», - написал Александр Коновалов в своем инстаграм-аккаунте.

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Александр Коновалов добавил, что изначально танк должны были направить в Казахстан, но реализовать эти планы так и не удалось. «Вообще он должен был поехать в Казахстан, но заказчик свернул свои проекты в Казахстане, поэтому он туда не доехал», - рассказал реставратор.

Танки артиллерийской поддержки БТ-7А эксплуатировались в 1936-1945 годы. В Советском союзе таких танков выпустили немногим более 150 штук.