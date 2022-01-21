Общество

Гололедица и снег ожидаются в Псковской области 23 января

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 23 января. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью будет идти небольшой снег, днем не прогнозируется существенных осадков. На дорогах местами образуется гололедица.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -15 до -10 градусов, днем столбик термометра покажет от -9 до -4 градусов. Ожидается ветер северных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет высоким.