Общество

Врач указал на угрозу «двойного холестерина» в привычном для россиянина завтраке

Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, что привычный для россиянина завтрак становится «двойным ударом» для сердца и поджелудочной железы.

Эксперт раскритиковал употребление бутербродов с сыром и маслом, которые россияне привыкли есть с детства, передает «Газета.ру». Врач предупредил, что сыр сам по себе очень жирный и чрезмерное его употребление может вызвать повышение уровня холестерина и вредных для поджелудочной и печени триглицеридов.

«Поджелудочной больнее, когда вы съели много за один раз. Сердцу хуже, когда вы едите бутерброды с маслом и сыром каждый день», — отметил специалист.

На первый взгляд в сыре нет вкраплений жира, «с подбородка не капает сало», однако «от него растут бока» и «галифе», а это «удар по поджелудочной железе», предупредил Вялов.

Специалист отметил, что отказываться от бутербродов с сыром полностью не обязательно, но посоветовал «знать меру». Он подчеркнул, что в рационе должно быть «больше растительного и меньше животного», и чем здоровее будет питание, тем ниже риск болезней поджелудочной железы, печени и кишечника.