Общество

Ветреную погоду прогнозируют синоптики на Северо-Западе

Влияние атлантических циклонов скажется на погоде Северо-Запада России, поэтому будет ветрено и не обойдется без осадков. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«В начале недели местами (даже в Заполярье) возможны оттепели, но во второй половине периода дневная температура на севере и востоке понизится до -5…-10 градусов, на юго-западе – до 0…-5 градусов», - говорится в сообщении.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил: «В Северо-Западном федеральном округе очень теплая погода, так как перенос воздушных масс - по периферии циклона, центр которого - над Шпицбергеном… Температура будет на 8-10 градусов выше нормы. В Санкт-Петербурге будет в понедельник на 8 градусов выше нормы, а в среду - на 4 градуса выше нормы. В понедельник в Санкт-Петербурге ожидается оттепель». Его слова приводит РИА Новости.

По данным Псковского гидрометцентра, в Псковской области сегодня днем ожидается -9…-4 градуса.