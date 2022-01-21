Общество

Школьники хотят получать на первой работе более 60 тысяч рублей - опрос

Более 60 тысяч рублей в месяц рассчитывают получать на первой работе 40% российских школьников, показало исследование международной образовательной компании «ЯКласс». Компания в декабре 2021 года провела опрос, в котором приняли участие 7 854 ученика 5-11 классов школ в 85 регионах РФ.

Большинство школьников - 40% - рассчитывают получать на первой работе зарплату более 60 тысяч рублей. «Важно отметить, что среди старшеклассников (10-11 классы) эта доля составляет 45%. При этом, согласно данным Росстата, средняя зарплата в России на конец 2021 года составила 56 тысяч рублей. Еще 27% учеников 5-11 классов предполагают, что их первый профессиональный доход составит от 35 до 50 тысяч рублей, 22% — от 25 до 35 тысяч рублей, 11% — от 15 до 25 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего о желании зарабатывать от 60 тысяч рублей в месяц говорили учащиеся из Мурманской области (59%), Крыма (57%), Ямало-Ненецкого автономного округа (56%) и Калининградской области (53%). Реже других - респонденты из Калмыкии (19%), Псковской области (18%) и Новгородской области (17%).

Согласно результатам опроса, треть учащихся (33%) планируют в будущем выбрать творческие профессии, такие как блогер, художник, музыкант, писатель, передает РИА Новости.

«Примечательно, что среди учеников 10-11 классов только 26% хотят заниматься творческой деятельностью. 17% всех опрошенных в качестве будущей профессиональной деятельности назвали область информационных технологий (IT) и медицину. Еще 11% школьников заявили о намерении построить свою карьеру в сфере экономики и финансов, 8% - юриспруденции, 6% - образовании, 4% - туризме и по 2% - в beauty-индустрии и гостиничном деле», - добавляется в сообщении.