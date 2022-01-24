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Общество

Володин предложил ввести ответственность для чиновников за нападение бродячих животных

24.01.2022 10:06|ПсковКомментариев: 0

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым ввести ответственность для местных чиновников, в чьи полномочия входит урегулирование ситуации с безнадзорными животными. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале, комментируя инцидент в Забайкальском крае, где бродячие собаки насмерть загрызли ребенка.

«Правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах», - цитирует его ТАСС.

Фото: Ирина Степанова / «Подслушано в Острове»

Вячеслав Володин добавил, что дети не должны становиться жертвами бездействия взрослых, и выразил соболезнования семье и близким погибшей девочки. «Но сводить счеты с животными, уничтожать их - не выход из ситуации», - подчеркнул Володин.

Так, по его словам, случай в Забайкалье «обнажил проблему, которая существует». «Возникшая полемика имеет две крайности. Одни говорят, что виноваты только животные, другие - что не надо ничего делать. Но совершенно очевидно, что решение предстоит найти, не руководствуясь этими позициями», - подчеркнул Володин.

Он также отметил, что бродячие животные появляются именно из-за безответственности владельцев, которые выбрасывают их на улицу. «Представители местных органов власти не считают эту проблему для себя приоритетной. Количество бездомных собак увеличивается. Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия», - добавил спикер Госдумы.

Он также обратил внимание, что местные жители неоднократно обращаются за помощью к муниципальным властям, однако «проблемой бездомных животных никто системно не занимается». «До тех пор, пока не случится трагедия», - отметил Вячеслав Володин.

В связи с этим, уверен спикер Госдумы, необходимо ввести ответственность для чиновников на местах, «а также разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов, например, частных приютов для животных, освободив их от налога на землю, приобретая им корм, выделяя гранты на строительство приютов, стерилизацию собак».

«Как можно быстрее вместе с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами проанализируем правоприменительную практику и выработаем предложения», - добавил он.

Напомним, в субботу стало известно, что в селе Домна Забайкалького края из-за нападения бездомных собак погибла семилетняя девочка. По данному факту возбудили уголовное дело. Губернатор края Александр Осипов на встрече с жителями заявил, что обратится в Госдуму и правительство РФ с просьбой изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить причины, по которым в регионе не была решена проблема с безнадзорными животными, несмотря на неоднократные жалобы местных жителей.

Теги: #Госдума #собаки #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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