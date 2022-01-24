Общество

Псковичи смогут пожаловаться на коллекторов по «горячей линии»

«Горячая линия» по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, пройдет в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области сегодня, 24 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

С 11:00 до 13:00 все желающие смогут обратиться для:

сообщения о противоправных действиях коллекторских организаций;

получения разъяснения положений Федерального закона от 3 июля 2016 года №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

На вопросы граждан ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Псковской области Андрей Глотиков.

Номер телефона для звонка: 8(8112)699-017.