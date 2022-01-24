Псковичи смогут пожаловаться на коллекторов по «горячей линии»

«Горячая линия» по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, пройдет в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области сегодня, 24 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
С 11:00 до 13:00 все желающие смогут обратиться для:
На вопросы граждан ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Псковской области Андрей Глотиков.
Номер телефона для звонка: 8(8112)699-017.