Общество

Более 20 кг взрывчатки уничтожили псковские росгвардейцы за прошедший год

Более 20 кг взрывчатки уничтожили специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области за прошедший год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 24 января, инженерная служба Росгвардии отмечает 75 лет со дня образования. Инженерная служба образовалась в 1947 году в Главном управлении внутренних войск МВД СССР.

«Сегодня это активно развивающаяся структура ведомства, которая занимается разминированием взрывоопасных предметов, в том числе времен Великой Отечественной войны, участвует в спецмероприятиях по борьбе с терроризмом и экстремизмом, выполняет задачи в рамках мероприятий по обеспечению общественной безопасности», - отметили в пресс-службе.

В прошлом году специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» обезвредили и уничтожили 640 боеприпасов различного калибра и 20,83 килограмм взрывчатых веществ.

Военнослужащих, сотрудников и ветеранов инженерных воинских частей и подразделений Росгвардии с юбилеем инженерной службы ведомства поздравил начальник инженерного управления Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Андрей Скотников. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

«Инженерные подразделения Росгвардии полностью оснащены всей необходимой техникой. В настоящее время доля современных образцов в инженерных подразделениях Росгвардии очень высока. Сегодня перечень инженерных средств включает в себя свыше 500 наименований различных образцов и комплектов. При развитии инженерных средств мы учитываем общие тенденции развития средств и способов вооруженной борьбы и их влияние на организацию инженерного обеспечения служебно-боевой деятельности войск, накопленный опыт ведения оперативных и боевых действий», - подчеркнул генерал-майор Андрей Скотников.

Начальник инженерного управления Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации добавил, что для оперативного реагирования на информацию об обнаружении взрывоопасных предметов в войсках ежедневно содержатся в готовности к применению высококвалифицированные группы разминирования.

В настоящее время в войсках национальной гвардии Российской федерации продолжается поэтапное развитие инженерных средств и инженерно-технических средств охраны, включающее переход на использование модульных интегрированных систем безопасности, настроенных на действия в автоматическом режиме и внедрение робототехнических комплексов, заключили в пресс-службе ведомства.