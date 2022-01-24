Более 20 кг взрывчатки уничтожили псковские росгвардейцы за прошедший год

Более 20 кг взрывчатки уничтожили специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области за прошедший год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Сегодня, 24 января, инженерная служба Росгвардии отмечает 75 лет со дня образования. Инженерная служба образовалась в 1947 году в Главном управлении внутренних войск МВД СССР.
В прошлом году специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» обезвредили и уничтожили 640 боеприпасов различного калибра и 20,83 килограмм взрывчатых веществ.
Военнослужащих, сотрудников и ветеранов инженерных воинских частей и подразделений Росгвардии с юбилеем инженерной службы ведомства поздравил начальник инженерного управления Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Андрей Скотников. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.
Начальник инженерного управления Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации добавил, что для оперативного реагирования на информацию об обнаружении взрывоопасных предметов в войсках ежедневно содержатся в готовности к применению высококвалифицированные группы разминирования.
В настоящее время в войсках национальной гвардии Российской федерации продолжается поэтапное развитие инженерных средств и инженерно-технических средств охраны, включающее переход на использование модульных интегрированных систем безопасности, настроенных на действия в автоматическом режиме и внедрение робототехнических комплексов, заключили в пресс-службе ведомства.